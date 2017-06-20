أكدت رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان ان جهود الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أسهمت بإنقاذ ملايين اللاجئين حول العالم.

وأضافت حمدان في لقاء مع «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف اليوم أن الكويت بقيادة سمو الأمير قامت على مدار هذه السنوات بجهود جبارة لإنقاذ الملايين عبر حشد الدعم الدولي وإقامة المؤتمرات الدولية وإنشاء آليات تهدف إلى حث الدول وكبار المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت أن الكويت قدمت حتى عام 2016 مساهمة قدرها 360 مليون دولار للمفوضية لأزمة كل من سورية والعراق مشيرة إلى أنه في عام 2015 حلت الكويت بالمرتبة الثانية في قيمة التبرعات للأزمة السورية بمؤتمر المانحين الثالث إذ تعهدت بـ 500 مليون دولار.

وذكرت «أن الكويت هي سادس أكبر مانح للمفوضية» على الصعيد العالمي فيما استمر التعاون والشراكة الاستراتيجية خلال العام الحالي حيث وقعت المفوضية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في شمال العراق.

وبينت أن مكتب المفوضية في الكويت قام أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص الكويتي لصالح اللاجئين إذ وقع المكتب مذكرة تفاهم مع احدى شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت وهي شركة «زين» للاتصالات عام 2016 للتوعية بأزمة اللاجئين السوريين.

وأشارت حمدان إلى أنه تم اطلاق حملة إلكترونية مشتركة لمساعدات الشتاء بعنوان «زين مع اللاجئين».

وأفادت بأن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يهدف إلى التعريف بقضية اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم وبحث سبل الدعم في ظل تزايد الأزمات وتفاقم أعدادهم حول العالم.