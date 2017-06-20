فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال عن ان وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم ستصدر عدة قرارات، من أبرزها تسكين الوظائف الإشرافية لـ 11 مديرا ومراقبا بالوزارة بعد العيد.

وأضاف المصدر أنه ستتم تغطية جميع الأماكن الشاغرة بقطاعات وإدارات الوزارة وتسكينها بما يتناسب مع اختصاصاتها. وقال ان من القرارات التي ستصدر أيضا فتح باب التنقلات الداخلية وذلك بعد الموافقة عليه من لجنة شؤون الموظفين وصرف بعض البدلات الخاصة ببعض الموظفين المستحقين لهذه البدلات والذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بديوان الخدمة المدنية.

من جانب آخر، جار إعداد كشوفات لأكثر من 17 موظفا لاحالتهم الى التقاعد خلال يوليو المقبل من الذين خدموا 30 و34 و35 عاما وذلك تفعيلا لقرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة كل من مضى على خدمته 30 عاما للتقاعد وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.