المطيري: نسعى لتطوير قدرات الشباب لتحقيق تنمية الكويت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب ، برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة للسنة المالية 2017/2018 بواقع 34 برنامجاً ونشاطاً شبابياً متنوعاً موجهاً للشباب في مختلف الأعمال والمجالات.

وقال الوزير الروضان في بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، بمناسبة اجتماع مجلس إدارة الهيئة ال11 الذي عقد بمقر وزارة (الشباب)، إن الكويت وبفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية تمر بفترة حافلة بالفعاليات والبرامج المقدمة للشباب الكويتيين والعرب خصوصا أن الكويت تستضيف فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017).

وأضاف الروضان أن المجلس ناقش أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز التنفيذي للهيئة في المرحلة التأسيسية، مؤكدا الحرص على استكمال الخطوات التأسيسية للهيئة بشكل صحيح وتلافي كل الملاحظات والمخالفات التي أبدتها الجهات الرقابية للدولة.

وأوضح أن مجلس الإدارة اطلع أيضا على توصيات مجلس الأمة ولجنة الميزانيات في المجلس ذات الصلة بالعمل الشبابي لتوحيد الجهود بخصوص شؤون الشباب لافتا إلى حرص المجلس على أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار بما فيه تحسين وتطوير العمل الشبابي الكويتي.

وأشار إلى سعي المجلس للوصول إلى الشباب وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر تحسين مستوى دخلهم الاقتصادي وكذلك بيئة الأعمال وتطوير مراكز الشباب بحيث تكون حاضنات أعمال والاهتمام بتدريب الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم.

من جانبه أعرب المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في البيان عن الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاعتمادهم الخطة التنفيدية ودعم الجهاز التنفيذي في المرحلة التأسيسية.

وقال المطيري إن هذه البرامج والأنشطة ستعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في تنمية الشاب الكويتي وتطوير قدراته من خلال تطوير مرافق الهيئة.

وأفاد بأن مجلس الإدارة اعتمد أيضا المشاريع التي ستنفذها الهيئة المتعلقة باحتفالية (الكويت عاصمة الشباب العربي 2017) وهي جائزة قائد العمل الإنساني للشباب العربي والأسبوع الثقافي العربي الذي سيقام بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي إضافة إلى مهرجان أيام المسرح للشباب العربي.

وذكر أن الهيئة تسعى للوصول إلى كل الشباب في المحافظات الست وتقديم أفضل البرامج والمشاريع لهم بما يسهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم لتحقيق تنمية الكويت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.