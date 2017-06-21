«الدراما هذا العام مستواها ممتاز»
الفنانة سيرين عبدالنور في حوار فني وهي تتحدث عن مسلسلها «قصر العشاق»، حيث استطاع وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المتميزة ان يثبت أحقيته بالمتابعة والمشاهدة بشكل لافت. وأثنت سيرين على الأعمال الدرامية في مجملها هذا العام وقالت: وأخص بالذكر مسلسل لأعلى سعر، وحلاوة الدنيا لحبيبة قلبي هند صبري.
«لست إرهابيا.. الفسدة هم الإرهابيون»
الممثل المصري عمرو سعد، متحدثا عن دوره في مسلسل «وضع أمني»، وهل هو إرهابي فعلا أم انه إنسان مقهور ضاع عمره ومستقبله نتيجة الفساد المنتشر كالسرطان في أرجاء المعمورة، مؤكدا ان هذا الفساد لم يخلق إرهابيا، حيث ستبين أحداث المسلسل القادمة ان البطل إنسان كما ينبغي ان يكون.
«شكرا لكم لمساعدتي في تجفيف دموعي»
نجمة الغناء الأميركية أريانا غراندي وهي تعرب عن امتنانها لمعجبيها عند انتهاء جولتها الغنائية الأوروبية التي أصبحت خلالها مواطنة فخرية في مدينة مانشستر بعد الهجوم الإرهابي، الذي أبكاها كثيرا، على حفلها الغنائي في المدينة.
«لم يخبرني بأنه يحبني إلا وهو على فراش الموت»
الطاهي البريطاني الشهير هيستون بلومينثال يعترف بأن أباه لم يكن يشجعه على المضي في عمله، وأنه لم يكشف له عن حقيقة مشاعره إلا في آخر يوم له من حياته في هذا العالم.
ماذا قالت سيرين عبد النور عن "قصر العشاق" ... وكيف اصبحت تريشا غادارد اكثر شهرة ... وتعرف على رؤية عمرو سعد لـ "وضع امني"