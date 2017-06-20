وزعت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، 45 طناً من المواد الغذائية على النازحين العراقيين من الجانب الأيمن من الموصل والمقيمين في الجانب الأيسر من المدينة.

وقال منسق إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية، محمد العنزي، إن "الجمعية قامت بتوصيل 45 طناً من المواد الغذائية الضرورية إلى النازحين العراقيين من الجانب الأيمن من الموصل التي تجري فيها عمليات عسكرية منذ اشهر والمقيمين في الجانب الأيسر من المدينة في إطار الحملة التي باشرت بها قبل أيام لتقديم العون للنازحين العراقيين".

وأضاف أن "المساعدات المقدمة من قبل الجمعية ستستمر لتشمل اكبر عدد من النازحين العراقيين من الموصل سواء في المخيمات او داخل المدينة وذلك للتخفيف من معاناتهم".