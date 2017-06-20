بشرى شعبان

اعلن مدير عام الهيئة العاملة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، عن صدور القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي والذي تحدد بمبلغ 75 ديناراً شهريًا، وذلك بالنسبة لعقود العمل واذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارًا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار كذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار، في حين أن القرار الوزاري المشار إليه لن ينطبق على العقود والمشاريع الحكومية السارية قبل صدوره أو في حالة تمديد هذه العقود.

وأهاب الموسى بالوزارات والجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار الوزاري في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على كافة المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور المشار إليه.

كاشفاً عن أن النظام الآلي بها لن يقبل أية أجور تقل عن المبلغ المحدد طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري المشار إليه.