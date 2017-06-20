أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع مساء السبت المقبل الموافق 29 من شهر رمضان المبارك التماساً لرؤية هلال شهر شوال وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في تلك الليلة أن يتقدم للإدلاء بشهادته إلى هيئة الرؤية الشرعية.

وتقدمت الوزارة بالتهنئة إلى القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، داعية الله عز وجل أن يتم نعمته على البلاد وعلى الأمة الإسلامية والعربية.