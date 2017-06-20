عبدالكريم أحمد



أصدرت دائرة «مدني كلي حكومة» بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار متعب العارضي حكما بإلغاء انتخابات اتحاد المزارعين وببطلان انتخاب براك الصبيح رئيسا للاتحاد، وبتكليف صالح الأنبعي رئيسا له على أن يدعو لانتخابات جديدة خلال شهرين.



وقال وكيل الأنبعي المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» إن هذا الحكم يأتي عنوان للحقيقة وما كان يؤكده لإدارة القوى العاملة بأن الانتخابات التي أجراها الصبيح مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد فضلا عن أنها تخالف الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز والذي أكد أن موكله هو الرئيس الفعلي للاتحاد وهو من له حق توجيه دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد.