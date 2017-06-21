الدعيج: الأطباء الهنود يقدمون أفضل الخدمات الطبية للمجتمع الكويتي

شاركت لجنة التعريف بالإسلام في فعاليات ملتقى أطباء الهند والذي أقيم في فندق ريجنسي بحضور سفير الهند لدى الكويت سونيل جين وسفراء دول أخرى وشخصيات كويتية بارزة وبتواجد أكثر من 1000 طبيب من الجالية الهندية، ويقام هذا النشاط بصفة سنوية ويتخلله غبقة رمضانية ويهدف إلى تعريف هذه الشريحة بعادات وتقاليد أهل الكويت، وشهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، ألقى مدير عام اللجنة م.عبدالعزيز الدعيج كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت بالهند منذ زمن بعيد والتي ترجع لأكثر من 300 سنة حيث كان البحارة والتجار الكويتيون يفضلون الهند ويجعلونها وجهتهم التجارية الأولى في رحلاتهم الخارجية، وكذلك البعثات التعليمية والتبادل الاقتصادي الكبير بين الكويت والهند شهد مرحلة مميزة، مما يعكس تجذر العلاقات الكويتية ـ الهندية، وكانت الهند باستمرار بين أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية خلال العام المالي 2015-2016 حوالي 6.2 مليارات دولار.

وثمن الدعيج الجهود المباركة التي يبذلها أطباء الهند وتقديمهم أفضل الخدمات الطبية للمجتمع الكويتي وتعاونهم اللامحدود مع المراجعين وسعة الصدر التي يمتازون بها، معتبرا أن أطباء الهند بالكويت من الأطباء المهرة فمن خلال تواجدهم بالمستشفيات ليلا ونهارا وفي أوقات الأعياد والمناسبات والسهر على راحة المرضى يعكس إخلاصهم وتفانيهم في اتقان العمل، مشيدا بجهود الجالية الهندية بشكل عام في سبيل تقدم ونهضة الكويت كونها تعد الجالية الأولى من حيث العدد، حيث يتواجدون في شتى القطاعات ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار في الكويت ملموسة ومشهود بها.