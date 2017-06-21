الجيماز: الإصدران يوضحان مقدار الزكاة للأسهم

أصدر بيت الزكاة دليل وبروشور زكاة الأسهم 2016 للأسهم المتخذة بغرض الاستثمار طويل الأجل أو بغرض المتاجرة (المضاربة).

وقال مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز: إن الإصدارين يأتيان وفق ما أفتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وفتاوى وتوصيات قضايا الزكاة المعاصرة بعد احتساب زكاة أسهم الشركات المستحقة على أرباحها.

وأضاف الجيماز ان الدليل والبروشور يحتوي على مقدار الزكاة للسهم الواحد لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء بالسوق الرسمي أو الموازي، وكذلك يحتوي على فتاوى خاصة بالتعاملات المالية الخاصة بالأسهم وبعض الأمثلة لطريقة الاحتساب.

وأشار إلى أن الإصدارين متوفران مجانا في جميع صالات المحسنين في مقر البيت الرئيسي بجنوب السرة وفروعه في سلوى واشبيلية والجهراء وجميع مراكزه الإيرادية لتوزيعه على الجمهور، كما تمت إضافة نسخة إلكترونية على موقع بيت الزكاة الالكتروني www.zakathouse.org.kw.

وأوضح الجيماز أنه يمكن أيضا التواصل مع بيت الزكاة لاحتساب زكاة الأسهم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94443366 وعن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بقسم خدمة الشركات خلال أوقات العمل الرسمية عبر الهاتف المباشر: 25767545-22241837-22241831-22241959، أو عن طريق بدالة البيت على الرقم 22240225 داخلي: 1370-1371-1372-1373-1367 -1379.