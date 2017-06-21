الزكاة ترسم البسمة على محيا المستفيدين

أكد رئيس لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل على وجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، بحيث يكون لديه عند وجوبها ما يزيد على قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة على حاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه لما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين».

وأضاف العقيل: ونحن نستقبل زكاة الفطر ومقدارها صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، والصاع يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز تقريبا أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها بدينار واحد عن الفرد، فكثير من المستفيدين يفضلها نقديا كونه يشتري بها ما يناسبه من طعام يتماشى مع عاداته وتقاليده، وينبغي عدم تأخيرها، فقد رزق الله الكويت مؤسسات خيرية كثيرة منتشرة في كل مناطق الكويت وتتنافس فيما بينها من اجل خدمة الإسلام والمسلمين، فيجب على المسلم أن يسارع في إخراج زكاة الفطر ليدرك موعدها الشرعي.

وأوضح أنه يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، لافتا إلى أن الإسلام شرع هذه الزكاة لتكون طهرة للصوم مما شابه من اللغو والرفث وكذلك طعمة للمساكين والمحتاجين فتسد حاجتهم في هذا اليوم المبارك، كما أنها من أسباب رسم البسمة على محيا المستفيدين في يوم العيد، وكذلك تسهم في تأليف القلوب ونشر المحبة والألفة ونبذ التحاسد والتباغض، مستشهدا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».