أضافت جميعة العون المباشر خدمة جديدة لزائري فروعها من المتبرعين وهي عبارة عن جهاز التبرع النقدي الذي يسمح للمتبرع بالمساهمة في أي من مشاريع الجمعية ودفع قيمة التبرع بأي فئة نقدية، وجاءت هذه الإضافة في إطار سعي «العون المباشر» لرفع مستوى خدمة المتبرعين وتقديم خدمة أفضل بوسائل حديثة متوافقة مع قوانين ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تسعى بجهد لتنظيم العمل الخيري ومتابعة عمل الجمعيات الخيرية لضمان الحفاظ على مكانة الكويت الرائدة في العمل الإنساني.

وكانت ردود أفعال المتبرعين منذ اطلاق جهاز التبرع النقدي في أول يوم من رمضان بجميع فروع الجمعية إيجابية، حيث ان توفير الجهاز اتاح لهم التبرع بشكل أسرع وأيسر.