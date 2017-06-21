ناقش المشاركون في الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة البحوث المقدمة بموضوع «دفع المنافع في الزكاة» وخصلوا إلى انه يمكن تشبيه الموضوع بعدة أمثلة منها: حاجة المستحق للزكاة أو المريض لإجراء عملية جراحية لا يملك أجرتها، ولا يقبل المستشفى أو الطبيب تقديمها بأجرة مؤجلة، فيقوم بإجراء العملية باحتساب تلك الخدمة زكاة، أو حاجة عائلة مستحقة للزكاة للسكن ولا تملك أجرته فيقدم المزكي منفعة السكن لها بنية الزكاة، وهكذا.



وقد انقسم الرأي حولها إلى اتجاهين، الأول يقول بجواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم، أو مالكي المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها، لمستحقي الزكاة، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة، أي يباح الانتفاع بها شرعا، أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها، أن تقوم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة.

أما الاتجاه الثاني فينص على عدم جواز تقديم المنفعة زكاة، وقد رجحت الندوة الاتجاه الأول بالأغلبية.