أسامة أبو السعود

قال مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة في وزارة الأوقاف فيصل الدخيل إن إدارة مساجد العاصمة تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية في مركز مسجد الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية، وذلك بالتعاون مع مركز حفاظ.

وأوضح الدخيل انه ومن خلال إقامة الأسابيع الثقافية والندوات والدروس الشرعية اليومية والمجالس الفقهية التي تقام بعد صلاة الجمعة تتم استضافة المشايخ والقراء أصحاب الأصوات المتميزة، كما أقامت إدارة مساجد العاصمة 4 مراكز رمضانية في المناطق التابعة للمحافظة تم توزيعها كالآتي: في منطقة العديلية تمت اقامة المركز الرمضاني في مسجد الراشد، وفي الضاحية مسجد فاطمة، وفي القادسية مسجد القملاس، وفي منطقة الدوحة مسجد الحسن بن علي وذلك لتلبية احتياجات ورغبات المصلين وبحسب الكثافة السكانية للمناطق.



وتقدم بالشكر لجميع الجهات المشاركة والمتعاونة مع ادارة مساجد العاصمة والتي ساهمت في انجاح المراكز الرمضانية خاصة وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامه للاطفاء.



وتابع: وفي ليلة مليئة بالإيمان أحيا المصلون ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وقد أمّ المصلين في مركز الراشد بمنطقة العديلية في الركعات الأربع الأولى القارئ بدر العلي، وفي الركعات الأربع الثانية القارئ فهد الكندري، لافتا الى ان الشيخ د.فهد الجنفاوي قدم الخاطرة الإيمانية الخاصة بالليلة.