الشعيب: شراكة بين «الأوقاف» ومختلف الجهات والهيئات لإنجاح العشر الأواخر

أسامة ابوالسعود

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح ووكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد د.وليد الشعيب والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر العتيبي بزيارة تفقدية الى مركز الزبن الرمضاني في ضاحية عبدالله المبارك التابع لإدارة مساجد الفروانية مساء أمس الأول، للاطمئنان على سير العمل في ليالي الشهر الفضيل.



وقال د.وليد الشعيب ان وزارة الأوقاف استطاعت وبالشراكة مع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تحقيق النجاح في المراكز الرمضانية ومن بينها مركز الزبن الرمضاني والذي أحدث نقلة نوعية في تنظيم العمل خلال هذه الليالي المباركة، متقدما بالشكر لجميع العاملين في قطاع المساجد الذين بذلوا الكثير من الوقت والجهد لإخراج العمل بتلك الصورة الجميلة.

بدوره، أوضح اللواء ابراهيم الطراح ان القيادة العليا في وزارة الداخلية كلفته بتنظيم ومتابعة الجانب الأمني في المراكز الرمضانية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والوزارات والمؤسسات الأخرى.

وأضاف الطراح: وبناء على هذه التوجيهات نقوم بجولات مستمرة على جميع المراكز الرمضانية المنتشرة في المحافظات الست ولهذا تأتي هذه الزيارة الى مراكز الزبن في محافظة الفروانية ضمن هذه الجولات، مثنيا على حسن الأداء ودقة التنظيم في العمل القائم في ادارة مساجد محافظة الفروانية.

من جانبه قال بدر العتيبي ان وزارة الأوقاف تحرص في كل عام على تقديم افضل الخدمات في جميع المراكز الرمضانية، موضحا انها تميزت بشكل عام، مشيرا الى ان مركز الزبن في محافظة الفروانية تميز بالعمل والأداء والتنويع في اختيار القراء والأنشطة التي يقدمها لجمهور المصلين.



وتابع العنزي: أم المصلين بمركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية في الركعات الأربع الأولى د.محمد العصيمي وفي الركعات الأربع الثانية القارئ يوسف الصوفي، وقدم د.محمد العصيمي خاطرة دينية، أما في مركز العلاء بن عقبة بمنطقة الفردوس فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى د. منصور الخالدي وفي الركعات الأربع الثانية القارئ ابراهيم زيد، وقام الشيخ حسان النحلاوي بإمامة المصلين بمركز بلقيس الزهير الرمضاني بمنطقة جليب الشيوخ، أما المركز الرمضاني المقام بمسجد أحمد الرويشد بمنطقة الفروانية فقد أم المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ عماد حسان وفي الركعات الأربع الثانية أم المصلين القارئ أحمد المنشاوي وشهدت صلاة القيام خاطرة ألقاها لجمهور المصلين الشيخ عامر أحمد، فيما أم المصلين في مركز نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس القارئ يحيى سهيل، وفي مركز عيسى العثمان بمنطقة خيطان أم المصلين في الركعات الأربع الأولى الشيخ محمد غازي خلف وفي الركعات الأربع الثانية القارئ عاطف الفاضلي فيما كانت الخاطرة الدينية للشيخ محمد خلف.