أسامة أبوالسعود

قال مدير ادارة مساجد الاحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في المحافظة د.أحمد العتيبي ان ادارة مساجد المحافظة لاتزال تعقد اجتماعاتها التنسيقية لتقييم العمل خلال الليالي الماضية في شهر رمضان ووضع الترتيبات اللازمة للقادمة منها، خصوصا اننا مقبلون على ليلة الـ 27 والتي يزداد فيها اعداد المصلين التماسا لليلة القدر.

واضاف العتيبي ان من مؤشرات النجاح التقييم الدائم ومناقشة الملاحظات وتفادي اسباب التقصير حتى يخرج العمل بالصورة اللائقة والاتقان المطلوب، ولهذا فإن الادارة تقيم عملها بشكل دائم وتستطلع آراء المصلين لتنفيذ ما يتناسب مع تحقيق النجاح في العمل فنحن والمصلون شركاء في الانجازات، لافتا الى ان المراكز الرمضانية التابعة لادارة مساجد الاحمدي استقبلت ليلة 25 من شهر رمضان آلاف المصلين في جميع المراكز الرمضانية والمساجد التي تقام فيها صلاتا التراويح والقيام.

وذكر ان الادارة قامت بتوزيع القراء والوعاظ على المراكز الرمضانية المنتشرة في المحافظة لصلاة التراويح والقيام لليلة 25 من شهر رمضان، ففي مركز جابر العلي أمّ المصلين في الركعات الاربع الاولى من صلاة التراويح القارئ محمد اللواء، وفي الركعات الاربع الثانية أمّ المصلين القارئ عاطف الاركاني، اما في الركعات الاربع الاولى فأمّ المصلين القارئ مبارك المري، وفي الركعات الاربع الثانية أمّ المصلين القارئ احمد الدوسري، اما في مركز دعيج الصباح بمنطقة الصباحية أمّ المصلين في صلاة التراويح والقيام القارئ طاهر الأهدل من المملكة العربية السعودية.

وتابع: وفي مركز سعود الجلال بمنطقة العقيلة أمّ المصلين في الركعات الاربع الاولى من صلاة التراويح القارئ جهاد الحميدي، وفي الركعات الاربع الثانية القارئ عبدالرزاق السروري، اما في صلاة القيام فأمّ المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ نايف الشرهان، وفي الركعات الاربع الثانية القارئ جهاد الحميدي.