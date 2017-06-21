الثويني: فرق إسناد من الطيران المدني تضم 450 موظفاً وموظفة

تشكيل فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العمل

مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات وفي منطقة الترانزيت وصالات المغادرة والقادمين

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمكتبه صباح امس رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والوفد المرافق له.



حيث عقد اجتماعا تم من خلاله مناقشة مراحل إنشاء مبنى المطار الجديد ومشروع تطوير مباني مطار الكويت الدولي الحالي، وأهم الأمور والمواضيع لاسيما المتعلقة بقاعدة عبدالله المبارك الجوية وقاعدة نواف الأحمد الجوية واللتين تعتبران جزءا أساسيا بمطار الكويت.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين المؤسسات والإدارات المدنية في الدولة والمؤسسة العسكرية وسبل تطويرها.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري ومن هندسة المنشآت العسكرية م.باسم اليماني.

من جانبها أعلنت الادارة العامة للطيران المدني امس الثلاثاء استعدادها لاستقبال موسم الصيف بجملة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير الحركة في مطار الكويت الدولي وانسيابية حركة المرور خلال فترة السفر.

وقال نائب المدير العام لشؤون المطار في «الطيران المدني» بالإنابة محمد الثويني ان الإدارة اعتمدت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين في المطار إذ تم مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات وفي منطقة الترانزيت وصالات المغادرة والقادمون.

وتوقع الثويني ان يشهد موسم السفر هذا العام ازدحاما شديدا نظرا للطلب المتزايد للمواطنين والمقيمين لقضاء اجازاتهم خارج البلاد موضحا أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار تبلغ ستة ملايين مسافر سنويا في حين يستخدمه حاليا نحو 12 مليون راكب.

وأوضح أن القطاعات التشغيلية في الطيران المدني رفعت درجة استعدادها للتعامل مع موسم صيف 2017 معربا عن تفاؤله بتجاوب المسافرين بالتعاون مع الإدارة لانجاح موسم السفر خصوصا بعد تطبيق اجراءات جديدة لتسهيل حركة المرور والتأكد من انسيابية العمل.

وذكر أن الطيران المدني شكلت فرق اسناد من موظفي وموظفات الادارة العامة للطيران المدني تضم 450 موظفا وموظفة وذلك في خطوة لرفع درجة الاستعداد للقطاعات التشغيلية للتعامل مع المسافرين بشكل أفضل.

وأفاد الثويني بأن الادارة استعانت أيضا بمجموعة من المتطوعين بالتنسيق مع وزارة الشباب حيث تم إلحاقهم بدورة تدريبية للتعامل مع الجمهور وذلك للعمل في مناطق وزن الأمتعة وصالة المغادرين لإرشاد المسافرين والرد على استفساراتهم.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة في مرافق المطار مع رفع التقارير الدورية لاتخاذ الاجراءات المباشرة لتلافي اي ملاحظات.

ولفت إلى اعداد فيلم دعائي سيبث في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الارشادات المطلوبة من مستخدمي مطار الكويت الدولي للوصول الى وجهاتهم بأمن وسلامة.

وذكر الثويني أنه تم التأكيد على شركات الطيران العاملة والشركات المشغلة برفع درجات الاستعداد للتعامل مع اعداد المسافرين المضاعفة خلال فترة الصيف.