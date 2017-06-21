دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء انه تم تخصيص مبلغ 80 مليون دينار، ضمن ميزانيتها للعام المالي الحالي، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لنظام تزويد الوقود والوقود الغازي لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.



وتوزعت المبالغ على محطة الدوحة الغربية بمبلغ 35 مليون دينار، ومحطة الشويخ بـ 9.300 ملايين دينار والصبية بمبلغ إجمالي قدره 12.600 مليون دينار وإنشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور بكلفة إجمالية 23.900 مليون دينار.

وبينت المصادر أن المشاريع الأربعة المشار إليها قيد الإعداد للطرح من خلال لجنة المناقصات المركزية بهدف تلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية من الوقود السائل والوقود الغازي وذلك لرفع كفاءة المحطات وقدرة إنتاجها وتطوير وتحديث أنظمة ومستقبلات الوقود بأنواعها إلى جميع المحطات وذلك نتيجة الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يوجب استحداث وحدات جديدة وتطوير جذري لأنظمة استقبال والفلترة وتوفير أنظمة جديدة لتشغيل هذه الوحدات.

في سياق منفصل، بلغ إجمالي أعداد العاملين في وزارة الكهرباء والماء 19.790 موظفا منهم 17.834 موظفا كويتيا و1.956 موظفا غير كويتي.

وبحسب تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة فإن نسبة العمالة الوطنية في الوزارة بلغت 95% في حين بلغت العمالة غير كويتي في الوزارة 5% وذلك حتى العام المالي 2016/2017.



وأوضح أن الوزارة جاءت في المركز الرابع بين أكبر 8 جهات حكومية يعمل بها 85% من قوة العمل الكويتية، حيث احتلت بالترتيب وزارة التربية والصحة والداخلية المراكز الاولى الثلاثة في اكبر نسب انحصرت بها قوة العمل الحكومية.