بشرى شعبان - عبدالكريم أحمد

أصدرت دائرة «مدني كلي حكومة» بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار متعب العارضي حكما بإلغاء انتخابات اتحاد المزارعين وببطلان انتخاب براك الصبيح رئيسا للاتحاد، وبتكليف صالح الأنبعي رئيسا له على أن يدعو لانتخابات جديدة خلال شهرين.

وقال وكيل الأنبعي المحامي دويم المويزري لـ «الأنباء» إن هذا الحكم يأتي عنوانا للحقيقة وما كان يؤكده لإدارة القوى العاملة بأن الانتخابات التي أجراها الصبيح مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد فضلا عن أنها تخالف الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز، مؤكدا أن موكله هو الرئيس الفعلي للاتحاد وهو من له حق توجيه دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد براك الصبيح إن الحكم الصادر عن المحكمة ابتدائي وهناك استئناف، مضيفا أن الاتحاد مستمر في عمله وأنه سيتقدم باستئناف على الحكم خلال المهلة المحددة للاستئناف، مشيرا الى ان القاضي رفض طلب المدعي في شق الاستعجال.

وقال الصبيح انه اعلن اكثر من مرة ان من لديه حكم نهائي فليتفضل لتسلم الاتحاد، ونحن تحت سقف القانون ونحترم الأحكام القضائية.