عادل الشنان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان جدول توزيعات قسائم القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي ويتضمن الجدول خمس توزيعات كل توزيعه نحو 290 قسيمة، حيث سيتم الإعلان عن كل توزيعة في الصحف ويتضمن الإعلان تاريخ توزيع البطاقات والاحتياط وميعاد إجراء القرعة بالاضافة الى الإعلان عن أول توزيعة وستكون يوم 22 نوفمبر 2017 وآخر توزيعة يوم 20 ديسمبر 2017.

واضاف الوقيان أن إجراءات التخصيص على هذه القسائم بدأت من تاريخ 11/6/2017 وتستمر حتى 31/10/2017 موضحا أن عدد قسائم الرعاية السكنية في المشروع 1448 قسيمة مساحة القسيمة 400 م2.

ودعا الوقيان أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30 يونيو 1998 وما قبل والراغبين في الحصول على قسائم رعاية سكنية بالقطعتين (3 & 4) بمنطقة خيطان الجنوبي لمراجعة المؤسسة في المبنى الرئيسي أو الأفرع التابعة لها لإجراء عملية التخصيص ضمن جدول التوزيعات لعدد 1448 قسيمة ومساحة القسيمة 400 م2.