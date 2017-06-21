مريم بندق

أبلغت الحكومة مجلس الأمة برد قانون المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد والذي وافق عليه المجلس في مايو الماضي وأحاله للحكومة.



وعلمت «الأنباء» أنه سيتم تسليم مرسوم الرد اليوم الى المجلس بحد أقصى قبل بدء عطلة عيد الفطر ان لم يكن قد تم تسليمه أمس.



وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع مرسوم الرد في جلسته الاثنين الماضي ـ تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأحد 18 الجاري ـ متضمنا الأسباب التي دعت الحكومة «مضطرة» الى اتخاذ قرارها برد القانون والتي أهمها: الظروف الاقتصادية وانخفاض سعر برميل النفط وعجز الميزانية وعدم فتح باب مطالبات أخرى.



وبحسب لائحة المجلس، يحق للمجلس طرح مشروع القانون للتصويت عليه في دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل ويتطلب تمرير القانون موافقة 44 نائبا وإذا تم ذلك فلا مخرج للحكومة إلا تنفيذ القانون.

وردا على سؤال بشأن مدى موائمة إصدار مراسيم ضرورة الآن، قالت مصادر قانونية: حسب الدستور لا تتوافر حالة الضرورة الملحة والخطيرة لإصدار مراسيم ضرورة في ظل عطلة مجلس الأمة، ولذلك إذا أصدرت الحكومة مراسيم ضرورة تكون معرضة للطعن والإلغاء.