عبدالهادي العجمي

علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة في الحرس الوطني أن القيادة العليا للحرس رفعت يوم امس الثلاثاء الكشوفات الخاصة بالترقيات للضباط وضباط الصف والأفراد لمجلس الدفاع الأعلى لاعتمادها بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن ترقية الضباط ستكون من رتبة ملازم حتى رتبة عقيد وضباط الصف والأفراد من رتبة حارس وطني حتى رتبة وكيل ضابط.

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن القيادة العليا للحرس الوطني رفعت كشفا يضم عددا من الضباط من رتبة «عقيد» الى مجلس الوزراء تمهيدا الى ترقيتهم الى رتبة «عميد» بعد صدور المرسوم الأميري الخاص لترقيتهم.



وقالت المصادر ان الهيكل الجديد للحرس سيتضمن قيادات عسكرية جديدة تتولى القطاعات المستحدثة، مؤكدة أن الحرس الوطني ماض في تنفيذ «وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020» تحت شعار «الأمن أولا» بنجاح.