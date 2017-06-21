أكدت رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب أن الجمعية بلجانها المختلفة لا تركز على فئة المخترعين فقط، وإنما تعمل على تنويع أنشطتها على مستوى الفئات المجتمعية المختلفة، وذلك انطلاقا من دور الجمعية في المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش زيارة وفد من الجمعية لمستشفى الجهراء وتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين فيه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مضيفة ان المخترع أيضا له دور كبير في نهضة المجتمع، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والمساهمة في التوعية والخدمة المجتمعية.

وأشادت الثلاب بتعاون إدارة مستشفى الجهراء وعلى رأسها مديرها د.غالب البصيص، ورئيسة قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية فوزية السعيدي، مثمنة أيضا جهود فريق عمل الجمعية علي ما بذلوه من جهد.

من جانبه، أشاد مدير مستشفى الجهراء د.غالب البصيص بجهود الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، وحرصهم على إدخال الفرحة والسرور في نفوس الأطفال المتواجدين في المستشفى، مضيفا اننا شرفنا باستضافة وفد الجمعية، واطلعنا على أنشطتهم، ولهم جزيل الشكر على جهودهم الواضحة، وعلى زرعهم البسمة على وجوه الأطفال المرضى بالمستشفى، ونتمنى لهم التوفيق في جميع الأنشطة، كما نتمنى منهم المزيد من التعاون خلال الفترات المقبلة.

بدورها، قالت رئيس اللجنة الاعلامية ولجنة المخترع الصغير بالجمعية شيخة القطان: إن الزيارة تأتي بدعوة من قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمستشفى، مبينة أن الوفد كان برئاسة رئيسة الجمعية، وضم أيضا بالإضافة إليها كلا من لطيفة المطيري عضو اللجنة الإعلامية، وأمينة البلوشي عضو لجنة المخترع الصغير.

وأوضحت أنه تم خلال الفعالية توزيع «العيادي» على الأطفال المرضى بأجنحة الأطفال، مضيفة: اننا أردنا تقديم هدايا للأطفال المرضى في المستشفى كعيادي، وذلك لزرع الفرحة في قلوبهم في هذه الأيام المباركة، وانطلاقا من دور الجمعية ومسؤوليتها المجتمعية.

من جانبها، أثنت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمستشفى فوزية السعيد على جهود وفد الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، وعلى تفكيرهم في إدخال البهجة على قلوب الأطفال المرضى ونشكرهم على تقديم هدايا جميلة للأطفال وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

وقال عضو لجنة المخترع الصغير بالجمعية م.عبدالمحسن المؤمن: إن الجمعية حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وقد سعدنا كثيرا بتواجدنا بين الأطفال والعاملين في المستشفى الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع وفد الجمعية، لافتا إلى أن أنشطة تتوقف الجمعية عند هذا الحد فقط، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم العديد من الفعاليات المشابهة.