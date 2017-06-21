أكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر أن الكويت تبوأت المكانة التي تستحقها في مجال دعم الابتكارات العلمية وازدهرت مكانتها في مختلف الأصعدة لاسيما مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأضافت د.عمر في تصريح خاص لـ «كونا» ان الكويت حققت تصنيفا ممتازا في مؤشر الابتكار العالمي لاسيما في مجال دعم الابتكارات العلمية وان تقدمها 11 نقطة خلال عام واحد لتحتل المرتبة الـ56 في المؤشر بين 127 يدل على الاهتمام بالبحوث العلمية.

وأكدت ان معهد الأبحاث يعد من اهم الجهات في البلاد التي تدعم البحوث العلمية وتقدم الاستشارات العلمية والخدمات الفنية للعديد من الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة بالإضافة الى تسجيله تسع براءات اختراع في العام الماضي ولديه ثماني براءات اختراع يتابع إجراءات تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت ان المعهد يبذل الجهود والإمكانات لدعم البحوث العلمية وإنتاج الكهرباء حيث قدم إنجازه (مجمع الشقايا لإنتاج الطاقة) لقطاع الكهرباء والذي يعمل على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. واشارت الى ان المعهد أنجز خلال العام الحالي والماضي 158 مشروعا بحثيا منها 98 مشروعا تعاقديا بنسبة 62% وهو ما عكس إمكانات المعهد وقدراته وثقة العملاء في أبحاثه.

ولفتت الى ان المعهد قدم استشاراته العلمية وخدماته الفنية للعديد من الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة حيث شملت 42 خدمة فنية واستشارية اضافة إلى 21 خدمة عامة أخرى لافتة الى ان المعهد ساهم بنشر 312 منشورا علميا.

ودعت عمر الى دعم نشاطات البحث العلمي والتطوير وتوفير موارد مالية تتناسب مع أهمية دور البحث العلمي في التنمية وبما يمكن مؤسساته من النهوض بمستوى وحجم وقيمة الابتكارات العلمية مع الاهتمام بتطبيق هذه الابتكارات على نطاق تجاري بما يحقق طفرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وبينت أن تقرير المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية «وايبو» أوصى بأهمية تقديم الكويت المزيد من الدعم في مجال البحث العلمي وتطوير الأعمال والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي وتسهيل إطلاق الأنشطة التجارية وتشجيع الشراكة مع مؤسسات البحث والتطوير العالمية.