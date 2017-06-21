دشنت مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية (LH) فرعها الجديد في الكويت أمس بحضور نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي ومدير إدارة التخطيط م.ناصر خريبط ومسؤولي المؤسسة.

وقد وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع شركة LH الكورية عقد الخدمات الاستشارية لتخطيط وتصميم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بتاريخ 3 أبريل الماضي.

يذكر أنه تم إبرام مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية بتاريخ 21/ 9/ 2014 للتعاون فيما بينهما والشراكة في مجال الرعاية السكنية وتطوير المدن الجديدة والتي تبعها توقيع مذكرتي تفاهم بشأن تطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وذلك خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الجنوبية في 9/ 5/ 2016 حيث تم توقيع أولى المذكرتين بين حكومة الكويت، ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان والحكومة الكورية ممثلة بوزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، كما تم توقيع المذكرة الثانية بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية (LH).