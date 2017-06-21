اربيل ـ كونا: وزعت جمعية الهلال الأحمر امس الثلاثاء 45 طنا من المواد الغذائية على النازحين العراقيين من الجانب الايمن من الموصل والمقيمين في الجانب الايسر من المدينة.

وقال منسق ادارة الكوارث والطوارئ بالجمعية محمد العنزي في تصريح ان «الجمعية قامت بتوصيل 45 طنا من المواد الغذائية الضرورية الى النازحين العراقيين من الجانب الايمن من الموصل التي تجري فيها عمليات عسكرية منذ اشهر والمقيمين في الجانب الايسر من المدينة في اطار الحملة التي باشرت بها قبل ايام لتقديم العون للنازحين العراقيين».

واضاف ان «المساعدات المقدمة من قبل الجمعية ستستمر لتشمل اكبر عدد من النازحين العراقيين من الموصل سواء في المخيمات او داخل المدينة وذلك للتخفيف من معاناتهم».

من جانبه قال مسؤول قسم المساعدات الانسانية بمؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز في تصريح مماثل ان توزيع المساعدات من قبل الكويت وخصوصا الهلال الأحمر على النازحين من الجانب الايمن للموصل جاء تلبية لنداءات اهالي الموصل الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات بعد قطع الامدادت الغذائية عنهم نظرا لاستمرار العمليات العسكرية في مناطقهم.

واعرب عن شكره لجهود الكويت في تقديم شتى المساعدات للنازحين العراقيين وتلبية احتياجاتهم في جميع المجالات.

يذكر ان الجمعية باشرت قبل ايام حملة اغاثية شاملة لتقديم المساعدات للنازحين العراقيين تستغرق اسبوعا يستفيد منها نحو 40 الف شخص من نازحي الموصل.