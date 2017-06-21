أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في أعلاف على طريق السالمي مقابل الكيلو رقم 1 الذي اندلع مساء أمس واقتصرت أضراره على الماديات.

وقالت الإدارة في بيان صحافي، إن رجال الإطفاء استنفروا لمكافحة النيران والحد من انتشارها فور تلقي مركز العمليات بلاغا في تمام الساعة (45ر12) بعد منتصف الليل وهرع على إثره رجال إطفاء مراكز الجهراء الحرفي والسالمي والعارضية والإسناد وتم إلحاق مركزي صبحان والسالمية الجنوبي كما حضر رجال الأمن والطوارئ الطبية ووصلت أول فرقة للموقع في غضون خمس دقائق.

وأضافت أن الحريق اندلع في أعلاف وعدد من المركبات التي تستخدم في نقل الأعلاف قرب طريق السالمي السريع حيث امتد الحريق على مساحة 7000 متر مربع تقريبا.

وأوضحت أن رجال الإطفاء شكلوا مجموعات لمحاصرة النيران من عدة جهات للحيلولة دون انتشارها واستخدموا الجرافات لعمليات العزل المكثفة.

وذكرت أنه على الرغم من قوة الرياح التي كانت تساعد وتزيد من سرعة الاشتعال لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق ضمن وقت قياسي وثم تمت متابعة عمليات التفتيش.

وأشارت إلى أن الحريق تسبب بخسائر مادية فقط ولا توجد إصابات تذكر كما أن الإدارة العامة للاطفاء فتحت تحقيقا لكشف أسباب الحادث وملابساته.