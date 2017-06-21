بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، متمنيا سموه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره، سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهنئته بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.