«نانسي عجرم طبعا»
الفنان محمد فؤاد في إحدى فقرات برنامج فكاهي مع المذيعة السمينة جدا شيماء حيث عرضت عليه صورتين لمطربتين وسألته: تختار من تشاركك في حفل غنائي، وكانت الصورتان لشيرين عبدالوهاب ونانسي عجرم، فقال: مع أنني أحب شيرين جدا الا انني ومن دون تفكير سأختار بالقطع الجميلة جدا نانسي عجرم.
«التلفزيون يفسد علينا متعة مشاهدة الإعلانات لا المسلسلات!»
الفنان الكبير محمد صبحي في لقاء لمدة ساعتين مع برنامج «العاشرة مساء» متحدثا وبكل صراحة عن مستوى مسلسلات رمضان هذا العام وعن فوضى الاعلانات التي تحرم المشاهد من متعة المتابعة والتعايش مع العمل الدرامي، واضاف مازحا: صارت القاعدة انك تشاهد اعلانات تفصلها بعض المشاهد الدرامية، مؤكدا انه حين كان يقدم مسلسلا كان شرطه الوحيد الا تقطعه اي مادة اعلانية.
«سعيدة جدا بوضع أمني»
الممثلة الصاعدة ريهام حجاج التي تشارك عمرو سعد بطولة مسلسل «وضع امني»، معربة عن سعادتها البالغة بمشاركتها للمرة الثانية عملا فنيا مع عمرو سعد، حيث كانت معه في فيلم «مولانا» وهو الذي رشحها للمخرج مجدي احمد علي لتشاركه «وضع امني»، وقالت ريهام ان المسلسل عمل فني شديد الاتقان ورسالته الى العالم واضحة.
«يمكن أن يحدث هذا لي ولابنتي أيضا لأننا مسلمون»
الملاكم البريطاني المحترف أمير خان، الذي أصبح بطلا للعالم مرتين في هذه الرياضة، يكشف عن شعوره بالخوف على أسرته في أعقاب الهجوم على المسلمين في لندن.
«لقد تخلصت من كل الحشوات التي زرعتها في وجهي»
الممثلة الأميركية كيرتني كوكس (53 سنة) تكشف أنها عادت إلى طبيعتها من جديد، وباتت في حالة نفسية طيبة بعد أن أزالت آثار عمليات الحقن التجميلية العديدة من وجهها.
«لن أنساه ما حييت»
المخرجة والممثلة الأميركيــة لينا دونام بعد أن تخلــت عن كلبها «لامبي» قبل 3 أشهر حينما تغير سلوكه، وبات عدوانيا على نحو غير محتمل.
ما السر وراء هجوم الفنان محمد صبحي على التلفزيون؟.. والملاكم البريطاني أمير خان يؤكد خوفه على نفسه وابنته بعد الهجوم على المسلمين في لندن.. ولماذا فضل محمد فؤاد نانسي عجرم على شيرين لمشاركته في حفل غنائي؟