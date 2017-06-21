منع إدخال الأجهزة الإلكترونية والهاتف النقال للجلسة

احضار المتهم المنيس من الحبس وتكليف النيابة باستخراج شهادة وفاة الصواغ

انتداب المحاميين الحوتري وحيدر للدفاع عن بعض المتهمين





عبدالكريم أحمد





قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، إعادة المرافعة بدعوى دخول المجلس المتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، وحددت لها جلسة الخامس من شهر يوليو المقبل.

وتضمن قرار المحكمة تقدم النيابة العامة مستخرجا لشهادة وفاة المتهم الثامن فلاح مطلق الصواغ ولاحضار المتهم الخمسين عبد العزيز المنيس من السجن، وليوكل المتهمون وليد مساعد الطبطبائي وآخرين ‏محاميا للدفاع عنهم وصرحت للمحامين الاطلاع والتصوير، كما قررت ندب المحامي حسن الحوتري والأستاذة أنعام حيدر للدفاع لكل من لم يوكل من المتهمين السابق ذكرهم محام للدفاع عنه وصرحت لهما بالاطلاع والتصوير على نفقة المحكمة.

وأمرت المحكمة بمنع دخول الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الجلسة، وبإحضار إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية لتوفير القوة الكافية لتأمين جلسات نظر الدعوى داخل القاعة وخارجها.

يذكر الجلسة السابقة قد تخللت انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا منهم لعدم تنفيذ طلباتهم المتمثلة باستدعاء الشهود والاطلاع على مذكرة النيابة العامة ومنحهم الوقت الكافي للرد عليها، غير أن مصادر قانونية أكدت أن للمحكمة سلطة تقدير ضرورة وجدية هذه الطلبات من عدمه وهو الأمر الذي يدعوها أحيانا لعدم الالتفات إليها.

قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، إعادة المرافعة بدعوى دخول المجلس المتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، وحددت لها جلسة الخامس من شهر يوليو المقبل.

وتضمن قرار المحكمة تقدم النيابة العامة مستخرجا لشهادة وفاة المتهم الثامن فلاح مطلق الصواغ ولاحضار المتهم الخمسين عبد العزيز المنيس من السجن، وليوكل المتهمون وليد مساعد الطبطبائي وآخرين ‏محاميا للدفاع عنهم وصرحت للمحامين الاطلاع والتصوير، كما قررت ندب المحامي حسن الحوتري والأستاذة أنعام حيدر للدفاع لكل من لم يوكل من المتهمين السابق ذكرهم محام للدفاع عنه وصرحت لهما بالاطلاع والتصوير على نفقة المحكمة.

وأمرت المحكمة بمنع دخول الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الجلسة، وبإحضار إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية لتوفير القوة الكافية لتأمين جلسات نظر الدعوى داخل القاعة وخارجها.

يذكر الجلسة السابقة قد تخللت انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا منهم لعدم تنفيذ طلباتهم المتمثلة باستدعاء الشهود والاطلاع على مذكرة النيابة العامة ومنحهم الوقت الكافي للرد عليها، غير أن مصادر قانونية أكدت أن للمحكمة سلطة تقدير ضرورة وجدية هذه الطلبات من عدمه وهو الأمر الذي يدعوها أحيانا لعدم الالتفات إليها.