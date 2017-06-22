أعلن نائب رئيس لجنة زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر الشراح استقبال اللجنة لزكاة الفطر ومقدارها صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به والصاع يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز.

وأضاف الشراح: يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، مؤكدا وجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بحيث يكون لديه عند وجوبها ما يزيد على قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن حاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه لما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).

ودعا لدعم لجنة زكاة الأندلس من خلال زيارة مقرها بالأندلس ق 3 مقابل السوق المركزي القديم هاتف 24880600 والخط المباشر 67675959.