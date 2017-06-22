ليلى الشافعي

أكد مشرف عام مسابقة مسجد صقر الصقران بالقيروان وليد الشطي ان المسابقات القرآنية تحصن افكار النشء من الغلو والتطرف وتشجع الشباب على الالتفاف حول كتاب الله والعمل بما فيه من أحكام والتخلق بأخلاقه، كما تساعد على نشر قيم الإسلام السمحة.

جاء ذلك في أثناء الاختبارات التي تجرى على قدم وساق في المسجد برعاية بسام صقر الصقران والتي يقيمها على روح والده - رحمه الله - والتي يشارك فيها 61 طالبا وطالبة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الكويتيين والمقيمين.

وقال لـ «الأنباء» ان القائمين على المسابقة يحرصون على ان يكون ضمن المشاركين الجاليات غير الناطقة بالعربية، لافتا الى ان تكريم الفائزين سيكون يوم 26 من رمضان بالمسجد.



وأشار الى ان لجنة التحكيم تتألف من كل من الشيخ احمد الوزير، والشيخ عمرو فتحي، والمشرف ابراهيم الفضلي، وأن المسابقة تقام على روح صقر الصقران للعام الخامس على التوالي، لافتا الى ان أعداد المشاركين تزداد عاما بعد عام وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على حرص القائمين على المسابقة وكذلك حرص اولياء الامور الذين يتابعون ابناءهم ويحرصون على التمسك بكتاب الله تعالى حتى يبعد الأبناء عن اصدقاء السوء وتجمعهم الصحبة الصالحة مما يساعد على نشر قيم الاسلام السمحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، كما يربط الناشئة بكتاب الله وحفظه مما يقوي ألسنتهم ولغتهم لغة القرآن «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».