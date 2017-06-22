انتهى بيت الزكاة من مشروع الهدية الرمضانية 2017 التي بدأ توزيعها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مراقب التبرعات العينية في بيت الزكاة عادل الشراح إن بيت الزكاة يحرص سنويا على إحياء هذه العادة التكافلية لصالح الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة لديه لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولتخفيف العبء على أرباب هذه الأسر.

وأضاف الشراح أن بيت الزكاة قام بتوزيع 4250 كرتون هدية رمضانية هذا العام لتستفيد منها الأسر التي يكفلها بيت الزكاة ولديها بطاقات تموين خاصة بالبيت، موضحا أن تكلفة المشروع بلغت 32675 دينارا، موضحا أن الهدية الرمضانية عبارة عن كرتون يحتوي على المواد الغذائية التي يكثر استعمالها في رمضان.

وأشار إلى أن بيت الزكاة قام بتوزيع هذه الهدية الرمضانية من خلال مخازن التبرعات العينية في بيت الزكاة بالسالمية قبل حلول شهر رمضان وحتى نفادها خلال فترات العمل الرسمية لبيت الزكاة الصباحية والمسائية، ويمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لمشروع الهدية الرمضانية من خلال قنوات التبرع المختلفة من سواء في صالات المحسنين في المركز الرئيسي بضاحية الشهداء أو فروعه في سلوى، واشبيلية، والجهراء أو مكتب التواصل مع كبار المحسنين في منطقة ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد مراكزه الإيرادية المتواجدة بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية ومركزيه في مجمعي الأفنيوز و360 أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني: zakathouse.org.kw أو من خلال تطبيق og-money kw كما يمكن التواصل مع المختصين بخدمات المتبرعين من خلال الواتساب على الرقم 94443366.

وأشاد بجهود المتبرعين والمحسنين في الكويت لحرصهم الشديد على دعم الخير والأعمال الخيرية، مثنيا على المبادرين والمسارعين على فعل الخير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات لمساعدة الأسر المستحقة للمساعدة.