أكد مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري سعي اللجنة الحثيث لخدمة المسلمين وتقديم الدعم والعون للمستفيدين من خلالها مشاريعها المميزة التي تزيد على 30 مشروعا متنوعة ما بين تعليمية وطبية وإنشائية وإغاثية وتربوية ودعوية.

وأعلن الكندري عن استقبال اللجنة لزكاة الفطر ومقدارها صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت به والصاع يعادل 2.5 كيلو غراما من الأرز تقريباً أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها بدينار واحد عن الفرد، فكثيرا من المستفيدين يفضلها نقدي كونه يشتري بها ما يناسبه من طعام يتماشى مع عاداته وتقاليده.

وتابع: يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، مؤكدا وجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بحيث يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن حاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد، الحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين».

وأوضح أن الإسلام شرع هذه الزكاة لتكون طُهرة للصوم مما شابه من اللغو والرفث وكذلك طعمة للمساكين والمحتاجين فتسد حاجتهم في هذا اليوم المبارك، كما أنها من أسباب رسم البسمة على مُحيا المستفيدين في يوم العيد، وكذلك تساهم في تأليف القلوب ونشر المحبة والألفة ونبذ التحاسد والتباغض، وللتواصل ودعم لجنة العثمان الاتصال على 99388878.