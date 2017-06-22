قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م.جمال النوري انه انطلاقا من الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت تجاه المنكوبين من جراء الكوارث والحروب والنزاعات ووفق توجيهات «قائد العمل الإنساني» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قامت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بإطلاق الحملة الإغاثية للشعب اليمني الشقيق للمساعدة في مكافحة مرض الكوليرا.

وأوضح النوري في تصريح صحافي أنه حسب إعلان منظمة الصحة العالمية، بارتفاع ضحايا وباء الكوليرا في اليمن، منذ عودة انتشار المرض في 27 أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 158 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، من بينها 1100 حالة وفاة بالمرض، لافتا الى ان المرض يفتك بعشرات الأطفال، وتقول منظمات دولية معنية برعاية الطفولة، إن وباء الكوليرا بات خارجا عن السيطرة ويتسبب في إصابة طفل واحد على الأقل في كل دقيقة.

ودعا المتبرعين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات الى نجدة اخوانهم في اليمن من هذا الوباء الخطير عبر التبرع في مقر الجمعية في منطقة القادسية أو عبر الخط المباشر للجمعية 96666698، موضحا ان لدى الجمعية خدمة المندوب السريع للوصول للمتبرعين في جميع مناطق الكويت، أو عبر التبرع بالموقع الإلكتروني alnouri.org.

وأشار النوري الى أن جميع أعمال جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية تتم بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية.