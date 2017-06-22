كاظم: الجمع النقدي يعرّض الجمعية لغلق حسابها البنكي وحلّ مجلسها



بشرى شعبان

أعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم ان فرق التفتيش الميداني على العمل الخيري قامت منذ اول رمضان حتى تاريخ يوم امس الثلاثاء الموافق 20 يونيو 25 رمضان بعدد 391 جولة ميدانية على المساجد لمراقبة ومتابعة سير مشروع جمع التبرعات ورصدت 81 مخالفة ارتكبتها جمعيات خيرية ومؤسسات نشر واشخاص ومؤسسات تعليمية.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي ان المخالفات كانت عبارة عن 22 مخالفة تخص جمعيات خيرية تمثلت في عدم الالتزام بالجدول المخصص للتوزيع على المساجد ووجود اكياس لجمع التبرعات النقدية كما تم رصد 20 شخصا يجمعون تبرعات بدون ترخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فضلا عن رصد 18 كشكا لجمع الملابس وتمت ازالة ثلاثة منها وجار العمل على ازالة البقية.

واشار كاظم الى ان من بين المخالفات قيام احدى الكليات بالدعوة لجمع تبرعات عينية وقيام مبرات خيرية بنشر اعلانات لجمع التبرعات بدون ترخيص فضلا عن رصد 8 صناديق جمع تبرعات نقدية داخل مسجد من المساجد ومخالفة احد المصارف لجمعه فائض الاطعمة و4 فرق تطوعية تدعو لجمع التبرعات.

وكشف كاظم ان اجمالي الجمعيات الخيرية المشهرة من الشؤون بلغ 29 جمعية، مشيرا الى ان عدد الجمعيات المشاركة في مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان عددها 22 جمعية بما فيهم الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، لافتا الى ان عدد الفرق الميدانية التي تعمل على متابعة العمل الميداني الخيري يبلغ 4 فرق موزعة على كل المحافظات تقوم بأعمال المتابعة وازالة المخالفات ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كاظم ان الجمعيات الخيرية ستقوم بتزويد الشؤون بتقرير مفصل عما تم جمعه من تبرعات خيرية خلال شهر رمضان وستقوم الوزارة بإعداد تقرير مفصل واجراء مقارنة بحجم التبرعات خلال السنوات الماضية متوقعا انجاز هذا التقارير بعد عيد الفطر، لافتا انه بات من السهل على الجمعيات ان تعد مثل هذه التقارير حيث انها تستخدم الحاسب الآلي في حصر التبرعات الخيرية.