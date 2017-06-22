بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح أن الحكم الذي صدر عن المحكمة امس بشأن إلغاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد هو حكم ابتدائي ولم يحز قوة الأمر المقضي به حتى الآن.



وبين خلال مؤتمر أن الاتحاد الحالي مستمر في عمله بقوة القانون بناء على أحكام قضائية صادرة لصالحه من محكمة التمييز.

وأكد الصبيح أن الحكم الصادر حكم ابتدائي وان مجلس الإدارة سيطعن على الحكم الصادر خلال المهلة المحددة للاستئناف.

وأشار الصبيح إلى انه في حال صدور حكم نهائي وواجب النفاذ ببطلان مجلس الإدارة الحالي فالمختص قانونا بالدعوة لانتخابات جديدة هو براك الصبيح بصفته رئيس مجلس إدارة منتخب في 6/4/2011 بعد قضاء محكمة التمييز الصادر لصالحنا في 23/5/2016 الماضي.

كما بين أنه صدر لصالحي حكم نهائي وبات بتاريخ 28/12/2016 في الاستئناف رقم (872 لسنة 2016 تجاري مدني حكومة/7)

وقرار أن براك الصبيح آخر رئيس لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب والصادر شهادة لصالحه من الشؤون في 6/4/2011 وهو المختص بالدعوة للانتخابات.

وأكد أن مجلس الإدارة الحالي يحترم ويجل الأحكام القضائية، إلا أننا نتمسك بحقنا القانوني أمام محكمة الاستئناف في الطعن على الحكم الصادر امس ولدينا الثقة الكاملة بقضائنا العادل في إعادة الحق لأصحابه.

وشدد على استمرار الاتحاد في عمله بحكم القانون لحين صدور الحكم النهائي.