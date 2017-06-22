الكندري: الكادر المالي والميزانية وعدم وجود مقر مستقل من أهم المعوقات أمام عمل الهيئة

الدورات التدريبية الخارجية ضرورية للتمكن من الاطلاع على أحدث الطرق والوسائل لعمل التفتيش والرقابة على الأغذية

ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للوحدات التنظيمية التفصيلية

حنان عبدالمعبود

كشف رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام عيسى الكندري عن قرب الانتهاء من إعداد لوائح التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والأغدية المستوردة و التفتيش على الأغذية، مؤكدا أن هذه اللوائح تمثل استكمال الهيئة لنقل جميع اختصاصاتها من الجهات الحكومية المعنية.

جاء هذا في تصريح للكندري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الهيئة في منطقة صباح السالم وقال: «ان الهيئة ستعمل على إنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية المستوردة في المنافذ البرية والجوية والبحرية وإنشاء مختبرات في المناطق الزراعية في البلاد لفحص المنتجات المحلية سواء في الوفرة أو العبدلي او الصليبية.»

وأشار إلى ان الهيئة قامت منذ تعيين مجلس إدارتها بإعداد لائحة مختبرات فحص الأغدية، ولوائح التغذية، والمواصفات والمقاييس، ومسالخ المواشي والدواجن، واللائحة الداخلية لتنظيم عمل مجلس الإدارة.

ولفت إلى ان الهيئة باشرت منذ تعيين مجلس إدارتها بعض اختصاصاتها وفقا للجدول الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 908 وعملا بنص المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة حيث تم نقل اللجنة العليا لسلامة الأغذية من البلدية إلى الهيئة ومباشره العمل فيها بتاريخ 3 ابريل 2016 ونقل اختصاص مسالخ المواشي ومسالخ الدواجن في جميع المحافظات من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 1 ديسمبر 2016.

وأضاف «تم أيضا نقل اختصاص المواصفات والمقاييس من الهيئة العامة للصناعة ونقل اختصاص التغذية وتوعية المجتمع من وزارة الصحة الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 1 نوفمبر 2016 ونقل مختبر فحص الخضار والفواكه الطازجة بشبرة الخضار والفواكه بالسوق المركزي بمنطقة الصلبية من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 29 مارس 2017 وتم تشغيله كمختبر تجريبي وجارى العمل على التنسيق مع وزارة المالية لتجهيزه وتطويره للقيام بفحص الخضار والفواكه المستوردة والمنتجة محلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بتكليف الهيئة بذلك».

وذكر أن إجمالي عدد الموظفين العاملين بالهيئة 286 موظفا كويتيا وغير كويتي، لافتا الى ان الهيئة تقدمت منذ تاريخ تعيين مجلس إدارتها إلى البلدية لتخصيص موقع دائم لمقرها وكذلك مواقع دائمة في المحافظات لإدارات التفتيش واعتماد شعار خاص بالهيئة.

وأشار الكندري إلى بعض المعوقات والمصاعب التي تحتاج الهيئة الى تذليلها لتمكينها من انجاز أعمالها مطالبا بأن يكون للهيئة كادر خاص لرواتب المسؤولين والعاملين فيها أسوة ببقية الهيئات الحكومية نظرا لأهمية عمل الهيئة واختصاصاتها التي تتعلق بصحة المستهلك بطريقة مباشرة كما طالب بتخصيص موقع ومبنى دائم للهيئة ومباني إدارات التفتيش التابعة لها بالمحافظات بالمستوى الذي يليق بأهمية أعمالها واختصاصها.

وشدد على أهمية مراعاة تخصيص ميزانية تمكن الهيئة من مباشرة عملها واختصاصاتها وفقا للمستوى المطلوب وخاصة فيما يتعلق بالاستشارات واستئجار السيارات للتفتيش ولنقل العينات الغذائية للفحص والدرجات المالية لتعيين الكوادر الوطنية والاستعانة ببعض الكوادر غير الكويتية المتخصصة من ذوي الخبرة في هذا المجال وتجهيز المختبرات لفحص الأغذية المستوردة والمنتجة المحلية مشيرا إلى أهمية الدورات التدريبية الخارجية لتمكين مسؤولي الهيئة والمختصين فيها الاطلاع على احدث الطرق والوسائل لعمل التفتيش والرقابة على الأغذية وتزويد الهيئة بأجهزة متطورة للفحص في مواقع التفتيش لدى مفتشي الأغذية واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للوحدات التنظيمية التفصيلية والتعديل على الهيكل الحالي لدى مجلس الخدمة المدنية.

من جانبها أشارت نائب المدير العام للشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج إلى الإجراءات المتبعة فيما يخص اللجنة العليا للسلامة الأغذية والخطوات التي تمر بها عملية حظر المنتج أو المادة الغذائية مشيرة إلى حظر بعض المنتجات من بعض الدول لارتفاع بقايا نسبة المبيدات بها لافتة إلى أن على الدول التي تم حظر منتجاتها ارفاق شهادات صحية وشهادات تفيد بنسب المتبقيات من المبيدات في كل إرسالية تأتي للكويت.

وشددت الفليج ان الكويت حذرة جدا فيما يخص سلامة الغذاء وان اي مادة او منتج يثبت عدم سلامته سنتخذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية المجتمع حيث لا مجاملة فيما يخص سلامة الغذاء.