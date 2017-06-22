محمد راتب

أعلن رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري عن مهرجان عيد الفطر المبارك بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60% في كل الأسواق المركزية، بحيث تم توفير السلع بأسعار تنافسية واقل من الاسواق الموازية.



واشار المطيري الى انه المهرجان يشمل أكثر من 60 صنفا مخفضة بالإضافة إلى تنوع الأصناف والسلع التي يدعمها المهرجان حيث تم توفير كل الاحتياجات بمناسبة العيد من السلع والمنتجات المختلفة.



وقال ان البضاعة متوافرة لجميع المساهمين في كل الأسواق المركزية طوال فترة المهرجان والذي يستمر حتى ينطلق في 22 الجاري حتى السابع من الشهر المقبل، حيث أننا حرصنا على ان تلامس السلع احتياجات المساهمين.