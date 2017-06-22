تقدم رئيس مركز المزيني الرمضاني في منطقة الشعب البحري التابع لإدارة مساجد حولي د. سعد الجدعان بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وسهر لإنجاح هذا المركز، وخص بالشكر وزراء الداخلية والصحة والاعلام على دعمهم اللامحدود لنجاح هذا المركز وتوفيرهم جميع الخدمات اللازمة التي جعلت من هذا المركز مركزا متميزا فلهم جزيل الشكر والعرفان والامتنان، سائلا الله تعالى أن يأجر هذه الجهود المباركة وأن يجعلها في موازين أعمالهم.

واضاف الجدعان: نتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق العمل الإذاعي وعلى رأسهم المخرج جمال عطا والمذيع صاحب الحنجرة الذهبية والكلمات الراقية طالب الشحري، والشكر أيضا لجمعية السالمية المتمثلة برئيسها عبدالرحمن الشراح وأعضائها، وشركة معجزة الشفاء للعام الثالث على التوالي لمشاركتهم في المركز الرمضاني والشكر موصول لجريدة «الانباء» لتغطيتها المتميزة للفعاليات طوال شهر رمضان.

وتابع: ولا ننسى أن نتقدم بالشكر والعرفان والامتنان لمن كانوا السبب بعد الله تعالى في إقامة هذا المركز وعلى رأسهم وزير الأوقاف محمد الجبري ووكيل وزارة الاوقاف م. فريد عمادي والوكيل المساعد لقطاع المساجد د. وليد الشعيب ومدير قطاع المساجد د.منيف الهاجري، وخص بالشكر مدير ادارة مساجد حولي د. خالد الحيص على المجهود الذي قام بها وايضا المراقبين ورؤساء الاقسام والعاملين في ادارة مساجد حولي لإنجاح المراكز الرمضانية.