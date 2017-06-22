الرحلات المباشرة بين الكويت وأثينا بدأت أمس بواقع رحلتين أسبوعياً

25 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي وفرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الكويتيين في اليونان

أسامة دياب

أكد السفير اليوناني لدى البلاد أندريس باباداكيس أن بلاده تنظر باهتمام بالغ إلى الأزمة الخليجية وتتابع تطوراتها عن قرب، مشددا على دعم بلاده الكبير لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير لحل الأزمة الخليجية، لافتا الى أن بلاده وجميع دول الاتحاد الأوروبي تدعم جهود الكويت، معربا عن أمله ان يتم حل هذه الأزمة في اسرع وقت ممكن عن طريق الحوار فقط.

وأشاد باباداكيس - في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء امس الأول بحضور ممثلين عن الاتحاد اليوناني لمنظمات اماتيا للتعاونيات والمنتجين الزراعيين بهدف الترويج لمنتجات الفاكهة اليونانية في الكويت والمنطقة - بعمق وقوة العلاقات اليونانية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة على الصعيدين السياسي والثقافي، لافتا الى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح.

ولفت باباداكيس إلى أن التبادل التجاري لا يعكس قوة العلاقات بين البلدين حيث بلغ حوالي 25 مليون يورو العام الماضي، معربا عن أمله في ان يسهم فتح خط الطيران المباشر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى وجود فرص استثمارية في بلاده للمستثمرين الكويتيين، حيث إن الأوضاع الاقتصادية في بلاده أصبحت اكثر استقرارا.

وأضاف باباداكيس أن الترويج للمنتجات الزراعية والفواكه اليونانية فرصة كبيرة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليونان والكويت، مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان بإمكانات كبيرة تجعل من التعاون فرصة مميزة تعود بالنفع عليهما.

وحول استعدادات السفارة لموسم السياحة والسفر ومدى سهولة إصدار التأشيرة للمواطنين والمقيمين، كشف عن ان الرحلات المباشرة بين الكويت واثينا بدأت امس (21 يونيو) بواقع رحلتين أسبوعيا، لافتا الى ان اجراءات إصدار التأشيرة للكويتيين في غاية السهولة وتصدر خلال 24 ساعة او 48 ساعة على الأكثر، ومتطلبات اصدارها سهلة وتشمل جواز سفر صالحا وحجز طيران وحجز فندق، مشيرا إلى إصدار التأشيرة للمقيمين يأخذ وقتا اطول نوعا ما.

وأوضح ان القسم القنصلي في السفارة اصدر حوالي 3 آلاف تأشيرة العام الماضي، متوقعا أن يشهد هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد التأشيرات مع فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.

وبخصوص إعلان الاتحاد الاوروبي عن دعمه لليونان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، اعلن عن تفاؤله بهذا الدعم الذي اعتبره خطوة مميزة نحو استقرار الاقتصاد اليوناني، موضحان أن بلاده أضحت اكثر ثقة وتتحرك نحو الأمام بخطوات اكثر ثقة.