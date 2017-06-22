الفوزان: 40 ألف مسافر يقضون إجازة العيد خارج الكويت و280 ألفاً يقضون إجازة العطلة الصيفية من 15 الجاري حتى 10 سبتمبر القادم

250 متطوعاً من «الإسناد» وهيئة الشباب لخدمة المسافرين بدءاً من مواقف السيارات وحتى بوابة الطائرة

تركيا ودبي ولندن وجدة ومشهد وشرم الشيخ أكثر الوجهات سفراً

الراجحي: إجمالي عدد رحلات الطيران من 21 حتى 27 يونيو يبلغ ة 2270 رحلة

الجلوي: الهدف من منع المودعين تسهيل الحركة داخل المطار وتخفيف الزحام فرج ناصر

رفعت الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها الى أقصى درجة من التأهب لمواجهة ظاهرة الزحام لموسم العيد وعطلة الصيف وتيسير الحركة بالمطار. وذلك من خلال عدة إجراءات تستهدف تنظيم حركة المسافرين ومنها الاستعانة بنحو 250 متطوعا من الهيئة العامة للشباب والرياضة والإسناد ومضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات وفي منطقة الترانزيت وصالات المغادرة والقادمون، وتخفيض عدد الطيران الاضافي واعتماد آلية جديدة تقضي بألا يزيد عدد المسافرين في الساعة على 1500 مسافر.

كما رفعت وزارة الداخلية وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك جهوزيتها للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمسافرين في المطار وذلك من خلال تأمين البوابات ومحيط المطار بأعداد إضافية من رجال الامن وتكثيف أعداد أفراد الشرطة الأمنية المكلفة بعمليات التفتيش الأمني على البوابات وتطبيق الخطة الأمنية التي تتفق والقوانين الدولية.«الأنباء» كعادتها رصدت حركة السفر داخل المطار والتقت عددا من المسؤولين للتعرف على كيفية الاستعداد لهذا الموسم وخطط الجهات المسؤولة لمواجهة الزحام في المطار كما التقت عددا من المسافرين لاستطلاع آرائهم والتعرف على الوجهات التي يفضلون السفر اليها خلال الاجازة.

وكانت الادارة العليا بالطيران المدني قد قامت بعدة اجراءات من خلال وضع آلية وخطة جديدة بتوزيع الطائرات على سيور الحقائب في صالة الوصول حسب حجم الطائرة وموقف وقوف الطائرة في ساحة المطار بالاضافة الى تشكيل فريق عمل لمتابعة نظافة مرافق المطار بشكل يومي وعلى مدار الساعة وللتأكد من نظافة دورات المياه والممرات والمطاعم الموجودة في المطار.

كما تم تشكيل فريق لمنطقة الترانزيت موزعين على بوابات المغادرة والوصول لإرشاد المسافرين ومساعدة رجال الامن عند البوابات.ومن تلك الاجراءات تركيب 12 جهازا لاستصدار بطاقات صعود الطائرة الكترونيا لخدمة الركاب الذين ليس معهم حقائب دون الذهاب لكاونتر وزن الأمتعة لسرعة إنهاء الإجراءات.واكد مدير عام إدارة الطيران المدني يوسف الفوزان أن عدد المسافرين الذين سيقضون إجازة العيد خارج الكويت يبلغ عددهم 400 ألف مسافر، فيما يبلغ عدد المسافرين الذين يقضون إجازة العطلة الصيفية خارج الكويت خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل 280 ألف مسافر.وأضاف أن هناك أكثر من مناسبة اجتمعت خلال فترة قصيرة، فهناك عيد الفطر والإجازة الصيفية وعيد الأضحى وموسم الحج، وكل هذه المناسبات وضعنا لها خطة مدروسة ومحكمة بالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار، لافتا الى أن أكثر الوجهات سفرا هي تركيا ودبي ولندن وشرم الشيخ ومشهد وجدة.

وأثنى الفوزان على التعاون الكبير بين إدارة الطيران المدني ووزارة الداخلية والجمارك على ما تقوم به من أعمال كبيرة لخدمة هذا المرفق الذي يعتبر واجهة الكويت، مضيفا أن سعة مطار الكويت تبلغ 7 ملايين راكب، واليوم وصل عدد الركاب حاليا الى 12 مليون راكب في العام، مشيرا الى أن تأخير الطائرات خارج حدودنا ويحدث بنسبة ضئيلة مقارنة بدول ومطارات العالم، وإن حدث فهو يحدث في جميع دول العالم، وهناك 250 متطوعا من الإسناد وهيئة الشباب يعملون لخدمة المسافرين من مواقف السيارات وحتى بوابة الطائرة وعلى 3 نوبات.من جانبه، قال مراقب النقل الجوي للعلاقات الدولية وعمليات الطيران عبدالله الراجحي إن إجمالي عدد رحلات الطيران خلال الفترة من 21 وحتى 27 الجاري يبلغ 2270 رحلة تشمل الإقلاع والوصول والرحلات الإضافية والشاملة من شركات طيران مختلفة تعمل ضمن مطار الكويت الدولي.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عماد الجلوي إنه تم وضع خطة مدروسة لتلاشي الزحام، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة في المطار وفرق المتطوعين الذين نذروا أنفسهم لخدمة بلدهم الكويت، مضيفا أن مطار الكويت المساند سيقلل الضغط على المطار الحالي، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 4500 راكب.وكشف أن الهدف من إجراء منع المودِّعين هو تسهيل الحركة داخل المطار وإتاحة المجال للمسافرين فقط لإتمام إجراءات سفرهم عند الكاونترات الخاصة بوزن الأمتعة ودخول صالات الجوازات بسهولة.«الأنباء» كعادتها رصدت حركة السفر داخل المطار من الذين سيقضون إجازة عيد الفطر السعيد وكذلك العطلة الصيفية خارج الكويت.

البداية كانت مع عمر محمد الذي ذكر انه يفضل قضاء إجازة العيد بين أقاربه في الاسكندرية، حيث الراحة والجو المعتدل والبعد عن الروتين المعتاد، مضيفا أن الاسكندرية تختلف بعض الشيء عن المدن المصرية، حيث السواحل البحرية والاستمتاع بالطبيعة التي تمتاز بها الاسكندرية، مؤكدا انه يقضي هذه الإجازة برفقة أسرته وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها الى الاسكندرية.

من جانبه، قال عبدالرزاق المحيمد إنه شد الرحال لقضاء إجازة الصيف في ربوع لبنان لما يتميز به من جو معتدل فهي جنة البلدان العربية ولها محبة كبيرة لدى الكويتيين، مضيفا أن الكثير منهم يمتلكون هناك بيوتا وفللا في حمانا وبحمدون، لافتا الى أن لديه شقة هناك ويحب ان ينتهز هذه الفرصة ليقضي إجازة العيد بمعية أسرته بعيدا عن حياة العمل، خصوصا أن الجو في الكويت لا يطاق.

بدوره، قال حمد الجلاوي انه سيتوجه الى استراليا كونها من الدول المميزة وتتصف بالطبيعة الفريدة والارياف الجميلة وفيها العديد من المنتجعات، كما انها بلد يعج بالسواح من جميع أنحاء العالم، مؤكدا انه يحب التنوع بالسفر لدول العالم لاكتشاف الطبيعة والحضارات. اما عبداللطيف عبدالله فقال انه قرر ان يقضي اجازة العيد بين أهله واسرته في بلده قطر، موضحا انه لا يحبذ السفر الى دول اخرى في مناسبة العيد ويشعر بالسعادة بين أهله وأقاربه في بلده.

من جهته، قال الإعلامي فهد السلامة انه سيقضي اجازة عيد الفطر والعطلة الصيفية معا في لبنان حيث المصايف الجميلة والجو الأكثر من رائع فضلا عن طيبة هذا الشعب الذي يكن للكويت كل احترام وتقدير، مؤكدا ان لبيروت مكانة كبيرة لدى الكويتيين.

من ناحيته، قال عامر ابو محمد انه قرر قضاء اجازة عيد الفطر بين أهله في الاردن بصحبة زوجته، وان العيد في الاردن له رونق خاص حيث العادات الجميلة والجو الذي تمتاز به عمان خلال الفترة الحالية للهروب من الروتين اليومي والجو الحار بالكويت.بدورها، قالت إنجي انها فضلت وأسرتها ان تكون وجهتهم الى الاسكندرية محل إقامتهم بين اهلهم وأقاربهم، مضيفة ان الفرص لا تعوض لذلك قررت هي واسرتها استغلال هذه الاجازة لقضائها هناك في الأماكن السياحية والأجواء الجميلة بعيدا عن حرارة الجو التي تشهدها الكويت حاليا.

من الجولة

٭ لوحظت كثرة اللوحات الإرشادية في مختلف الأماكن في المطار.

٭ تم وضع حواجز لمنع المودعين من الدخول لتسهيل الحركة داخل المطار.

٭ إغلاق الدخول الى مواقف سيارات المغادرين من جسر المغادرين لتيسير حركة السيارات.

٭ هناك رقابة أمنية مشددة في محيط المطار.

٭ رصدت «الأنباء» وجود طوابير كبيرة بإدارة التنفيذ لدفع المبالغ المالية لمن عليه «منع سفر».

٭ لوحظ وجود طوابير من المسافرين على تفتيش الحقائب والوزن.

٭ يقوم موظفو وموظفات العلاقات العامة بتوزيع هدايا وورود على المسافرين اضافة الى توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

سرعة تنفيذ الإجراءات

رغم الزحام الذي يشهده مطار الكويت الدولي خلال هذه الأيام، الا ان خبرة الجهات العاملة بالمطار استطاعت ان تقضي عليها من خلال سرعة تنفيذ الإجراءات سواء في الجوازات او على كاونترات وزن الحقائب.

صلاحية جواز السفر

دعا الناطق الرسمي بالادارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي المسافرين للحضور قبل موعد السفر بوقت كاف تجنبا للزحمة، وأهاب بالمسافرين الى التأكد من صلاحية جواز السفر والتأكد من وجود البطاقة المدنية للمواطنين الذين يرغبون في السفر لدول الخليج العربي وكذلك وجود صورة الاطفال في البطاقة المدنية للأطفال الذين يرافقون اسرهم لدول الخليج بالاضافة الى التأكد من عدم وجود «منع سفر». وطالب الهاشمي المسافرين بعدم اصطحاب الأشياء الممنوعة.

فيلم إرشادي

كشف الناطق الرسمي بالادارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي انه وبناء على تعليمات من رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود تم انتاج فيلم إرشادي باللغتين العربية والانجليزية يوضح ارشادات السفر والضوابط المحددة ويتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

جامعة ويلز تمنح الجلوي لقب أستاذ زائر

قامت إحدى كبرى الجامعات البريطانية وهي جامعة جنوب ويلز العريقة بمنح لقب أستاذ زائر للمهندس عماد الجلوي نائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي، وذلك لمساهمته الفعالة في مجال الطيران ومجال الخدمات الإنسانية. ويمنح هذا اللقب للشخصيات التي تكون متميزه ثقافيا وعلميا وأن منح هذا اللقب يكون تكريما لهذه الشخصية، وهي مسألة تقدير واعتراف بالجهود والأعمال التي قدمها المهندس للمجتمع أو ما سيقدمه في المستقبل.

وأوضحت الجامعة أنه بناء على تزكية مجلس أمناء الجامعة تم منح م.عماد الجلوي درجة أستاذ زائر وأن مثل هذه الدرجات الشرفية هي تمنح كنماذج للتميز والتألق باعتبار المهندس عماد الجلوي نموذجا ومثالا ينبغي ان يكون عليه القدوة بأعلى المستويات دولية.

ومن جانبه اكد عماد الجلوي ان هذا التكريم شرف كبير للشخصيات الكويتية التي قدمت مساهمات متميزة وذلك بدعم من حكومتنا الرشيدة.

شكر وتقدير

كلمة شكر الى الجهات العاملة في مطار الكويت وخصوصا رجال وزارة الداخلية والجمارك وموظفي ادارة الطيران المدني على تعاملهم الراقي مع مرتادي المطار من جميع الجنسيات سواء القادمون او المغادرون.