عبدالهادي العجمي
تأكيدا لما انفردت به «الأنباء » يوم امس، اعتمد مجلس الدفاع الأعلى الكشوفات الخاصة بترقية ضباط الحرس الوطني وجاءت الترقيات كالتالي: ثلاثة ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد و 25 رائدا الى رتبة مقدم و 65 نقيبا الى رتبة رائد و 80 ملازما اول الى رتبة نقيب.
«الأنباء » تنفرد بنشر أسماء الضباط المرق ن والتي جاءت على النحو التالي:
قرار رقم 125 / 2017 رئيس مجلس الدفاع الأعلى بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
- المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
قرر
مادة 1 - يرقى ضباط الحرس الوطني المذكورون بعد، من والى الرتبة المبينة فيما يلي: