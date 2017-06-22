عبدالهادي العجمي



تأكيدا لما انفردت به «الأنباء » يوم امس، اعتمد مجلس الدفاع الأعلى الكشوفات الخاصة بترقية ضباط الحرس الوطني وجاءت الترقيات كالتالي: ثلاثة ضباط من رتبة مقدم الى رتبة عقيد و 25 رائدا الى رتبة مقدم و 65 نقيبا الى رتبة رائد و 80 ملازما اول الى رتبة نقيب.



«الأنباء » تنفرد بنشر أسماء الضباط المرق ن والتي جاءت على النحو التالي:



قرار رقم 125 / 2017 رئيس مجلس الدفاع الأعلى بعد الاطلاع على:



- المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.



- المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.



- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.



قرر



مادة 1 - يرقى ضباط الحرس الوطني المذكورون بعد، من والى الرتبة المبينة فيما يلي:



