تقدم سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وإلى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وان يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

وبهذه المناسبة المباركة، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي قرارا بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا، بناء على تعليمات القيادة العليا للحرس الوطني اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم ليشاركوا أسرهم فرحة عيد الفطر السعيد.