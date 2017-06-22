أسامة أبو السعود

أعلن مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر المطيري أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في مكتب شؤون الحج انهى كل الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بموسم الحج المقبل بعدما تابع كل التفاصيل الخاصة بمتطلبات الحج في الخطة الزمنية التي وضعتها ادارة مكتب شؤون الحج لموسم 1438هـ..

وقال المطيري في تصريح صحافي ان العمل في مكتب شؤون الحج لا ينقطع أبدا بل هو ممتد طوال العام فمنذ انتهاء الموسم الماضي بدأ مكتب شؤون الحج متابعة وضع خطة الموسم الحالي والتي انتهت كل مراحلها بشكل ممتاز يبعث الأمل والطمأنينة، فنحن مؤتمنون على العمل ونسأل الله التوفيق، وبعد انتهاء كل الاستعدادات للموسم القادم يسر مكتب شؤون الحج دعوة الإخوة الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام سرعة التسجيل في الحملات المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المختصة في وزارة الأوقاف حتى يتمكن الراغب في اداء فريضة الحج حجز مقعده في الوقت المناسب.

وأشار المطيري الى ضرورة توقيع العقود اللازمة بين الراغبين في أداء فريضة الحج وأصحاب الحملات المرخصة من قبل وزارة الأوقاف حتى تضمن حقوق كل الأطراف ولا يسمح بالتلاعب في تفاصيل الاتفاق لأن اللائحة التنفيذية رقم 2016/134 حددت طبيعة العلاقة والجزاءات التي تطبق على مخالفي شروط الاتفاق المبرمة في العقد.

وتابع: ولهذا يؤكد مكتب شؤون الحج على ضرورة التسجيل مع الحملات المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الأوقاف لكي لا يقع الراغبون في الحج ضحية النصب والاحتيال.