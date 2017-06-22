الشرهان: الجامعة توفر كل سبل التعليم الحديث التي تتماشى مع معايير الجودة العالمية

استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا سفير النرويج لدى الإمارات العربية المتحدة جينس إيكاس في زيارته للجامعة حيث كان في استقباله نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د.صلاح الشرهان، وعميد كلية الآداب والعلوم أ.د. علي أنصاري، وعميد كلية العلوم الإدارية أ.د. أنتونيس سيمينتيراس، رافق السفير في زياراته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات كورنيي النرويجية Cornea Services تور كراغ فوس.

تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الأكاديمي بين الجامعات النرويجية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ومناقشة كيفية تطوير الروابط مع الجامعات والمؤسسات التعليمية النرويجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوطد العلاقات الثقافية والأكاديمية ويرسخ التعاون العلمي بين الكويت والنرويج.

هذا وقد استعرض د. صلاح الشرهان خطوات ومراحل إنشاء الجامعة، ودورها الفعال ومساهمتها في خدمة واستكمال مسيرة التعليم العالي بتوفير كل سبل التعليم الحديث التي تتماشى مع معايير الجودة العالمية لطلبتها من خلال الشراكة العلمية والاعتماد على الخبرات، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي من أجل نهضة المجتمع.

عقب ذلك، قام السفير النرويجي الزائر يرافقه د.صلاح الشرهان ود.علي أنصاري ود.أنتونيس سيمينتيراس بزيارة مرافق الجامعة وقاموا بزيارة كل من: مكتبة الجامعة وقاعات المحاضرات والمختبرات الدراسية ومرافق الجامعة المختلفة.

وأشاد السفير النرويجي الزائر بالمستوى الذي وصلت إليه الجامعة ومرافقها من نمو ومواكبة لمعطيات العصر متمنيا للجامعة مزيدا من النجاح في جهودها الكبيرة لخدمة مسيرة التعليم العالي داخل الكويت.