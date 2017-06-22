ذكرت وزارة التعليم العالي أمس ان خطة شواغر البعثات الخارجية للوزارة ستعلن بعد عيد الفطر المبارك على أن يبدأ التسجيل في السادس من الشهر المقبل.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالوزارة فاطمة السنان في بيان صحافي إن التسجيل سيبدأ اعتبارا من الخميس السادس من يوليو المقبل ويستمر حتى الأحد التاسع منه.

ودعت السنان الطلبة الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات حول النسب والتخصصات المتاحة لخطة شواغر البعثات الخارجية إلى الاطلاع على موقع الوزارة الإلكتروني بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وكانت السنان أعلنت الأحد الماضي قبول 2799 طالبا وطالبة في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2017/2018 حيث تم قبول 1467 طالبا وطالبة في الولايات المتحدة الأميركية و955 طالبا وطالبة في المملكة المتحدة.

وأكدت ضرورة استكمال الطلبة لبياناتهم في موقع الوزارة بعد عطلة العيد واخذ موعد من النظام الإلكتروني الذي سيبدأ بعد النتائج بثلاثة أيام، داعية الطلبة إلى الالتزام بالحضور للوزارة وفقا للمواعيد المحددة.