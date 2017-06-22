على هامش إصدار الشيخة بيبي سالم الجابر الصباح مؤخرا لكتابها الرمضاني السنوي الثالث والذي حمل عنوان «كتابي الرمضاني للتلوين والأنشطة»، نظمت فعالية خصصت للأطفال من مختلف الأعمار شارك فيها أكثر من 40 طفلا وطفلة مع ذويهم في حديقة الشهيد، حيث قام الأطفال بالاستمتاع والاستفادة من الأنشطة المختلفة التي تضمنها الكتاب من تلوين الرسومات الجميلة ذات الطابع الإسلامي والرمضاني إلى جانب الأنشطة الشيقة والممتعة مثل البحث عن الكلمات المفقودة والعديد غيرها، ضمن مجموعات انسجم فيها الأطفال المشاركون وتعلموا من خلالها الكثير عن شهر رمضان المبارك وتعارفوا فيما بينهم، بالإضافة للكتاب المذكور، فقد أصدرت الشيخة بيبي لهذا العام كتيبا يحتوي على ملصقات شيقة ومسلية للاستمتاع بها جنبا إلى جنب مع كتاب التلوين والأنشطة قدمت بيبي نسخا عديدة منه للأطفال المشاركين في الفعالية والذين أبدوا إعجابهم الشديد بفكرته.



بالإضافة لما تقدم، فقد تخللت الفعالية فقرة شيقة وتفاعلية شارك فيها كافة الأطفال وذويهم مستمتعين بـ «كروتي» وهي إصدار آخر ابتكرته الشيخة بيبي لهذا العام وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة والتحديات التفاعلية الشيقة والمسلية تهدف لتشجيع الكبار والصغار على كسر الحواجز بينهم والتحدث فيما بينهم والتعرف على بعضهم وقضاء أوقات ممتعة بين أفراد العائلة والأصدقاء والجيران بعيدا لبعض الوقت عن التكنولوجيا الحديثة، لخلق أجواء يملؤها التواصل والألفة وإعادة إحياء الأجواء الرمضانية العائلية كما كان معهودا في السابق.