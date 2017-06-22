الهلال سيبقى بعد غروب الشمس بـ 18 دقيقة

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن رمضان هذا العام مدته 29 يوما استنادا

الى المعلومات الفلكية الآتية:

٭ تغيب شمس غد الجمعة 28 من رمضان الساعة 6:51 وهلال شهر شوال لم يولد بعد.

٭ وتشرق الشمس صباح السبت 29 من رمضان الساعة 4:50.

٭ هلال شوال يولد صباح السبت 29 من رمضان الساعة 5:31:14 وذلك بعد 41 دقيقة من شروق شمس هذا اليوم.

٭ الشمس ستغرب يوم السبت 29 رمضان الساعة 6:51.

٭ الهلال سيغرب في هذا اليوم في الساعة 7:09 مساء أي أن الهلال سوف يغرب وعمره 14:22 دقيقة.

٭ الهلال سيغرب بعد غروب الشمس بحوالي 18 دقيقة، حيث إن الهلال سوف يمكث فترة زمنية مدتها

18 دقيقة بعد غروب الشمس في السماء قبل ان يغرب وسوف تتم مشاهدته بكل وضوح إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار.

وعلى الذين يرغبون في رؤية الهلال سيكون يوم السبت المقبل في اتجاه الشمال الغربي قبل الغروب في الساعة السادسة مساء وبالتحديد على اتجاه 290 درجة في البوصلة وسوف يكون الهـــلال فــوق الشمــس بمقدار درجتين تقريبا وسوف يكون على ناحية اليد الشمال للشخص الناظر للشمس.

وبناء على هذه المعلومات الفلكية، فإن شهر رمضان سوف تكون مدته 29 يوما وعليه فلكيا فإن يوم الأحد 25/6/2017 هو الأول من شهر شوال لسنة 1438 هجرية، كما ان صلاة العيد سوف تقام في تام الساعة 5:05 صباح هذا اليوم.