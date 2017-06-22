وصل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق د.حيدر العبادي والوفد المرافق إلى البلاد امس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية حيث عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف فيصل محمد الحجي وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وعقد سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي د.حيدر العبادي في اطار زيارته للبلاد.



وتم خلال المباحثات التي سادتها أجواء ودية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتي عكست اهتمام الجانبين بتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما بحث الجانبان أهم القضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف فيصل محمد الحجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



حضرها عن الجانب العراقي الوفد المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق د.حيدر العبادي.